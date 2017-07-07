Дриусси отправится в Европу 11 июля на медосмотр для «Зенита»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси отправится в Европу 11 июля для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита», сообщает Clarin. Как уже сообщалось ранее, 21-летний форвард должен подписать пятилетний контракт с петербургской командой.
В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. Ранее неофициальными источниками сообщалось, что Дриусси будет зарабатывать в «Зените» около € 2,5 млн в год.
Кроме того, президент «Ривер Плейт» Родольфо Д'Онофрио сказал, что трансфер состоится, если «Зенит» заплатит за Дриусси € 18 млн.
Президент «Ривер Плейт»: Дриусси перейдёт в «Зенит», когда мы получим € 18 млн