РФС присвоил домашней арене «СКА-Хабаровск» статус «Первая категория»

Комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза сегодня присвоил домашнему стадиону «СКА-Хабаровск» статус «Первая категория с замечаниями». Такое решение было принято по итогам заседания комитета по сертификации стадионов РФС, сообщает официальный сайт хабаровской команды.
Ранее сообщалось, что комиссия РФПЛ нашла недочёты по итогам визита на стадион имени Ленина в Хабаровске. В конце июня на домашней арене «СКА-Хабаровск» началась укладка нового газона.
В прошедшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвёртое место в таблице ФНЛ и через стыковые встречи впервые в истории вышел в РФПЛ.
РФПЛ протестирует искусственный газон домашнего стадиона «СКА-Хабаровск» 7 июля