«Зенит» сообщил, что Мак в сезоне-2017/18 будет выступать за ПАОК

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в Греции. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба. Руководство сине-бело-голубых достигло договорённости о переходе 26-летнего футболиста в ПАОК.
В греческой команде Роберт Мак будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18. Полузащитник присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году. Словак принял участие в 27 официальных матчах за «Зенит», в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Контракт Роберта Мака с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
Роберт Мак и ещё 6 жертв лимита на легионеров
Роберт Мак, вероятнее всего, покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров. Вспоминаем других игроков, не проходящих в основу по этой причине.