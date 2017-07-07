Воспитанник «Реала» Гранеро подписал контракт с «Эспаньолом»

Полузащитник Эстебан Гранеро стал игроком «Эспаньола». 30-летний футболист на правах свободного агента перешёл в каталонскую команду после расторжения договора с «Реалом Сосьедад» по обоюдному согласию сторон.
Контракт Гранеро с «Эспаньолом» рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба.
Испанский хавбек выступал за «Реал Сосьедад» на постоянной основе с 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 19 матчей в Примере. Гранеро является воспитанником мадридского «Реала».
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Гранеро: возможно, настал момент покинуть «Реал Сосьедад»