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Каррера сфотографировался с болельщиками «Спартака» после контрольного матча

7 июля 2017, пятница. 21:39. Футбол

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не отказывал болельщикам в совместных фото после контрольного матча с хорватским клубом «Славен Белупо» (1:1) на сборе в Австрии. Итальянский специалист находился в компании своего соотечественника, известного агента Марко Трабукки, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги действующий чемпион «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт 18 июля.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Марко Трабукки Массимо Каррера Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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