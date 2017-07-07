Полузащитник Трент Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем», сообщает официальный сайт красных.
18-летний английский хавбек, являющийся воспитанником «Ливерпуля», дебютировал за основной состав команды Юргена Клоппа в победном матче Кубка лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в октябре прошлого года. После этого Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» ещё 11 матчей, в том числе семь в Премьер-лиге.
По итогам прошлого сезона Александер-Арнольд был удостоен награды лучшему молодому игроку «Ливерпуля».
Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»
Фото: http://www.liverpoolfc.com