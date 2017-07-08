Сын Роналдо выступит на Маккабиаде-2017 в составе юношеской сборной Бразилии

Легендарный бразильский футболист Роналдо поздравил своего сына с вызовом в юношескую сборную Бразилии. Рональд Назарио де Лима выступит в составе национальной команды U18 на Маккабиаде-2017. Турнир с участием 80 стран проходит в эти дни в Израиле.
«Это бразильская сборная, представляющая страну на Маккабианских играх. Особенно приятно за моего сына Рональда, который выступает в юношеской сборной. Удачи, парни. Вперёд, Бразилия!» — написал Роналдо в «инстаграме».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Роналдо.