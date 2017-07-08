Сафонов: в «Зените» окажутся только Манолас и Дриусси

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение по поводу возможного перехода в «Зенит» защитника Костаса Маноласа, а также нападающих Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона.
«Зарплата всё ещё играет большую роль при переезде в Россию, но есть и другие нюансы. Каждый иностранец, особенно молодой, не хочет ехать в не самый сильный чемпионат с плохими полями. В принципе, все три вышеперечисленных игрока являются интересными футболистами очень серьёзного уровня, но думаю, что в итоге в „Зените“ окажутся только Костас Манолас и Себастьян Дриусси», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».
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