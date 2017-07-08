Мата: надеемся, что Лукаку перейдёт в «МЮ» и поможет нам выиграть АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата дал понять, что будет рад видеть в команде нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, вместе с которым он играл за «Челси».
«Мы играли вместе в «Челси», после ухода у Лукаку было много хороших сезонов в других клубах, где он доказал свой талант. Он хорошо знает нашего тренера и забивает много голов, поэтому мы надеемся, что Лукаку перейдёт в „МЮ“ и поможет нам выиграть АПЛ», — цитирует Мату Marca.
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.
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