Полузащитник «Бетиса» Себальос сделал выбор в пользу «Реала»

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос принял решение продолжить карьеру в «Реале», сообщает AS.
О переходе 20-летнего хавбека в мадридский клуб может быть объявлено в эти выходные или в понедельник.
Ещё одним претендентом на Себальоса является «Барселона», и «Реал» в пятницу призвал молодого игрока определиться со своим будущим, выдвинув ему ультиматум. Себальос заявил, что хочет играть только в «Реале», и представители испанца сейчас ведут переговоры с «Королевским клубом».
«Сливочные» гарантируют полузащитнику место в первой команде и намерены заключить с ним контракт, срок которого будет рассчитан на 5-6 лет.