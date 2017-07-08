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Агент Петреску: «Кубань» занимается ерундой, а наказать за это могут и РФС

8 июля 2017, суббота. 12:15. Футбол

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, сообщил, что клуб до сих пор не выплатил долги по зарплате его клиенту.

«Руководство «Кубани» занимается ерундой. Клуб до сих пор не выплатил зарплату Дану Петреску и продолжает играть с огнём. «Кубань» получила лицензию от РФС с условием, что до 15 июля все задолженности будут закрыты. Но есть игроки, у которых контракты с «Кубанью» закончились, а деньги им так и не были выплачены.
Если до 15 числа не будут закрыты все долги по зарплатам, то мы обратимся с заявлением в CAS. Я думаю, что в таком случае будут санкции и в сторону РФС, потому что он дал лицензию «Кубани» на регистрацию в чемпионате», – сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубань Дан Петреску РФС Футбольные агенты
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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