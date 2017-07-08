Новичок «Эвертона» Оникуру: в январе мной интересовались 48 клубов

Нападающий Анри Оникуру, который в июне стал игроком «Эвертона», сообщил, что зимой им интересовались 48 клубов. Сезон-2017/18 новичок «ирисок» проведёт на правах аренды в «Андерлехте».
«В январе у меня были контакты в общей сложности с 48 клубами. Среди них были команды из АПЛ, „Селтик“. Я проходил медосмотр для „ПСЖ“, но в этом клубе мне сказали принять решение в течение двух часов. А я всегда мечтал играть именно в АПЛ», — цитирует Оникуру Het Laatste Nieuws.
Ранее сообщалось, что интерес к молодому нападающему проявляет ЦСКА, «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». В составе «Эйпена» Оникуру провёл 60 матчей, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.