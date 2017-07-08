Антонов: увидев отношение к игрокам в «Анжи», желание закрепиться там пропало

Украинский нападающий Алексей Антонов, который с 2004 по 2007 год выступал в «Кубани», рассказал, как проходил просмотр в «Анжи». Сейчас 31-летний футболист является свободным агентом.
«Что меня зацепило, когда после просмотра в «Анжи» в феврале сказал: «Нужно отойти от шока?" Зацепило то, что после первого сбора нам рассказывали, мол, всё хорошо, сейчас подпишем контракт, и не думайте никуда ехать, искать другие варианты и так далее. А в итоге вторые сборы прошли, тренер с нами так и не встретился, ничего не сказал. После этого я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Изначально хотелось закрепится, но после того как увидел такое отношение, передумал», — цитирует Антонова Xsport.ua.