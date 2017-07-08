Федун: к сожалению, не смогли собрать болельщиков на церемонию награждения

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в российской Премьер-Лиге в сезоне-2016/17 не присутствуют болельщики.
«Наконец сбылось то, о чём вы мечтали 16 лет. К сожалению, не смогли собрать болельщиков, поскольку стадион был задействован в Кубке конфедераций, но я бы хотел поблагодарить наших фанатов, без которых этой победы не было бы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В минувшем сезоне РФПЛ «Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.