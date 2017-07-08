Каррера: «Спартаку» нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в минувшем сезоне рассказал о необходимости усилиться в летнее трансферное окно. Итальянский наставник также поделился мнением о новой форме команды.
«Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть.
Новая форма? Это всего лишь маркетинг. Если это устраивает руководство, то устраивает и нас», — сказал Каррера.
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