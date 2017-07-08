«Ювентус» отдал 20-летнего вратаря Аудеро в аренду команде Ф. Индзаги

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил, что запасной голкипер команды Эмиль Аудеро следующий сезон проведёт на правах аренды в «Венеции», которая по итогам прошлого сезона пробилась в Серию В под руководством бывшего форварда «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги.
20-летний Аудеро является воспитанником академии «Ювентуса». В прошлом сезоне молодой итальянец выполнял роль третьего голкипера туринской команды и провёл один матч в Серии А — с «Болоньей» (2:1) в заключительном туре.
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