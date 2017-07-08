Тихонов: «Крылья» готовились к другой игре с «Лучом», но ребята вытерпели

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Лучом-Энергией» (2:0) в первом туре ФНЛ.
«Мы готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были моменты, когда ничего не получалось. Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать.
Хороший гол Самодина раскрепостил нас. Далее на поле пошёл интересный футбол, в котором мы оказались лучше», — цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев».