Вилюш: «Ростов» показал себя в Лиге чемпионов, так что я согласился без раздумий

Защитник Мацей Вилюш, который перешёл в «Ростов» в начале июня, поделился впечатлениями от трансфера и отметил, что был впечатлён выступлением жёлто-синих в Лиге чемпионов-2016/17.
«Когда я в первый раз узнал, что интересен «Ростову», то понял, что это серьёзный вызов для меня. «Ростов» — это большой, хороший клуб. Команда показала, на что она способна в Лиге чемпионов, поэтому я принял предложение, не раздумывая. Большинство игроков хотят прогрессировать, поэтому я считаю, что это правильный шаг для меня», — цитирует Вилюша сайт «Ростова».
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