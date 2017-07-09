Ребров: на глаза наворачивались слёзы, когда смотрел видео о прошлом сезоне

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился эмоциями после получения золотых медалей РФПЛ.
«Серебряную медаль в 2012 году получал со мной старший сын Платон. У меня была мечта, чтобы младшего тоже наградили медалью. Счастлив, что вс` сбылось. Теперь хочу порадовать супругу.
Достойным выступлением в Лиге чемпионов? Не хочется загадывать так далеко. Ближайший турнир — матч за Суперкубок. Сейчас все мысли о нём. Думаю, у нас есть хорошие шансы на успех. Только что на экране крутили видеоролики, посвящённые прошлому сезону. Очень трогательно. Честно, на глаза даже слёзы наворачивались. Сейчас, наверное, к нам приходит осознание: «Мы чемпионы!» Смотришь кадры и вспоминаешь, как сложно это было сделать», — цитирует Реброва официальный сайт «Спартака».