Контрольный матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в закрытом режиме

Товарищеский матч между командами ЦСКА и «Краснодар», который состоится 9 июля в Австрии на стадионе «Рорбах», пройдёт в закрытом режиме по договоренности команд.
«Уважаемые болельщики! В предверии начала сезона контрольный матч с ЦСКА решено провести в „закрытом“ режиме. Спасибо за понимание!» — говорится в сообщении пресс-службы «быков».
Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. Пять раз победу праздновали футболисты ЦСКА, пять матчей завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Краснодара». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась результативной ничьей 1:1.