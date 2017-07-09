Улье: Ляказетт точно даст «Арсеналу» голы, это его главный талант

Бывший главный тренер «Лиона» Жерар Улье поделился мнением о способностях новичка «Арсенала» Александра Ляказетта, который перешёл в лондонский клуб из «Лиона».
«Он очень подвижный, очень быстрый, хорош на коротких пространствах, обладает хорошей техникой и знает, как забивать голы. Он забивает более 25 голов в каждом сезоне. Главное, что Ляказетт точно даст „Арсеналу“ — голы. Его главный талант — забивать голы.
Не удивлён, что Венгер обратил на него внимание, потому что Ляказетт очень хорош в штрафной площади. Он напоминает мне Иана Райта: может долго быть незаметным, а потом одним движением уйти от опекуна и забить", — сказал Улье в интервью talkSPORT.