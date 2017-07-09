Кецбая: игра «Оренбурга» далека от того, чего мы ждём, и у нас кадровые проблемы

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в первом туре ФНЛ.
«Первая игра всегда сложна – есть волнение, ошибки. Хорошо, что начали сезон с победы. Радует то, что уже в первом тайме нашли силы сравнять счёт и выйти вперёд. Хотя игра пока далека от того, чего мы ждём от нашей команды.
У нас есть кадровые проблемы. Скажем, сегодня играли футболисты, которые не так давно работают с остальной командой. Будем готовиться", — приводит слова Кецбая официальный сайт ФНЛ.
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