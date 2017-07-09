Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может заменить В. Карвалью в «Спортинге»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия попал в сферу интересов «Спортинга». Лиссабонский клуб рассматривает 30-летнего футболиста в качестве замены хавбеку сборной Португалии Вилльяму Карвалью, который, скорее всего, будет продан в одну из европейских топ-команд, пишет издание SAPO Desporto.
Ранее сообщалось, что на Гарсию также претендуют «Малага» и «Бордо». Испанец перешёл в «Зенит» летом 2014 года. В составе санкт-петербургской команды он провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.