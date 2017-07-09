Рюдигер: «Челси» Конте с его оборонительным стилем — для меня это шаг вперёд

Защитник Антонио Рюдигер, перешедший из «Ромы» в «Челси», на прощание обратился к болельщикам римского клуба, объяснив своё решение перейти в команду из английской Премьер-лиги.
«Привет, ребята. Я только что подписал контракт с «Челси». Мне не просто прощаться, поскольку я наслаждался выступлениями за «Рому». В этой команде у меня появилось много друзей. Однако, когда я услышал о предложении от «Челси», мне надо было подумать о нём. Я осознал, что в жизни не всегда выпадает второй шанс. АПЛ – самая сложная лига в мире, а «Челси» Антонио Конте с его оборонительным стилем стане для меня шагом вперёд. Хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить тренерский штаб «Ромы», болельщиков команды и партнёров по команде за поддержку на протяжении этих двух чудесных лет в Риме»!» — написал Рюдигер в своём «инстаграме».