Расул Мирзаев: как при бешеных деньгах в футболе наши не выходят из группы?!

Известный российский боец ММА Расул Мирзаев в свете завершившегося Кубка конфедераций – 2017, на котором сборная России не смогла преодолеть групповой этап, рассказал о своём отношении к футболу, а также о дружбе с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
«Если честно, я совсем не любитель футбола — просто не понимаю его. В этот спорт вкладывают бешеные деньги, а наши игроки не могут пройти дальше группового этапа — как такое возможно?! А вот хоккей я люблю — это мужской вид спорта. Заметьте, я не говорю, что футбол не мужской спорт, отметьте себе. У меня есть друзья футболисты!
Дружба с Дмитрием Тарасовым? Дима показал своё отношение ко мне, когда мне было особенно плохо. Он приезжал в больницу в перерывах между своими тренировками, поддерживал. Для меня это пример настоящей дружбы. По большей части моё отношение к людям формируется из их отношения ко мне. Он предан мне, а я ему — вот и всё», — цитирует Мирзаева «Лайф».