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Новичок «Зенита» Дриусси: Паредес — мой друг с детства, буду рад играть с ним

9 июля 2017, воскресенье. 20:57. Футбол

Новичок «Зенита» аргентинский нападающий Себастьян Дриусси прокомментировал тот факт, что в новой команде его партнёром будет соотечественник полузащитник Леандро Паредес.

21-летний Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт», а 22-летний Паредес, являющийся воспитанником «Боки Хуниорс», из «Ромы».

«Он мой друг с детства, потому что я вырос в том же районе. Буду рад играть с ним», — приводит слова Дриусси MDZ Online.

О переходе Дриусси «Зенит» объявил в субботу, 8 июля. Контракт с форвардом рассчитан на четыре года.

Дриусси: испытываю смешанные чувства, переходя из «Ривер Плейт» в «Зенит»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Леандро Паредес Себастьян Дриусси
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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