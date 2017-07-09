Новичок «Зенита» Дриусси: Паредес — мой друг с детства, буду рад играть с ним

Новичок «Зенита» аргентинский нападающий Себастьян Дриусси прокомментировал тот факт, что в новой команде его партнёром будет соотечественник полузащитник Леандро Паредес.
21-летний Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт», а 22-летний Паредес, являющийся воспитанником «Боки Хуниорс», из «Ромы».
«Он мой друг с детства, потому что я вырос в том же районе. Буду рад играть с ним», — приводит слова Дриусси MDZ Online.
О переходе Дриусси «Зенит» объявил в субботу, 8 июля. Контракт с форвардом рассчитан на четыре года.
Дриусси: испытываю смешанные чувства, переходя из «Ривер Плейт» в «Зенит»