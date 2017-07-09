Руни определился с игровым номером в «Эвертоне»

Нападающий Уэйн Руни, о возвращении которого в «Эвертон» было объявлено сегодня, выбрал игровой номер. 31-летний форвард будет выступать под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард, напомним, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», за который последние 13 лет выступал Руни.
Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.
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