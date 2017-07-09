Райола стал снова сотрудничать с Ньянгом и пытается найти ему команду в АПЛ

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг стал снова работать с агентом Мино Райолой, с которым он уже сотрудничал на ранних этапах своей карьеры, сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, агент пытается найти для 22-летнего футболиста вариант с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге. Маловероятно, что будущим клубом Ньянга станет «Арсенал», о чём сообщалось ранее, однако вариант с «Эвертоном» выглядит более реалистичным. Ливерпульский клуб недавно покинул другой клиент Райолы форвард Ромелу Лукака, а Ньянг мог бы прийти ему на замену.
Вторую половину сезона-2016/17 Ньянг провёл в аренде в «Уотфорде». Он сыграл 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.