Полузащитник тульского «Арсенала» Максимов выбыл на неопределённый срок

Глава медицинского штаба тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травме полузащитника команды Ильи Максимова, которую он получил в один из последних дней австрийского сбора.
«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределённый срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернётся. К счастью, другой креативный полузащитник, Кантемир Берхамов, в лазарете не задержался», — приводит слова Резепова пресс-служба клуба.
«Арсенал» стартует в предстоящем сезоне выездным матчем с московским «Локомотивом» 18 июля.
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