Рашфорд: многие только мечтают о том, чего уже добился Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попрощался со своим партнёром по атаке Уэйном Руни, который перешёл в «Эвертон».
«Великий игрок и человек! Многие только мечтают о том, чего он уже добился. Всего наилучшего, Уэйн Руни», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть на странице Рашфорда в «Твиттере».
Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.