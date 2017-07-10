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Рашфорд: многие только мечтают о том, чего уже добился Руни

10 июля 2017, понедельник. 04:55. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попрощался со своим партнёром по атаке Уэйном Руни, который перешёл в «Эвертон».

«Великий игрок и человек! Многие только мечтают о том, чего он уже добился. Всего наилучшего, Уэйн Руни», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Рашфорда в «Твиттере».

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Эвертон Маркус Рашфорд Уэйн Руни Фото
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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