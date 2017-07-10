Анчелотти: для победы в ЛЧ Конте нужно хорошенько поработать над трансферами

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что для успешного выступления с «Челси» в Лиге чемпионов его соотечественнику Антонио Конте нужно серьёзно усилить свою команду.
«В прошлом сезоне Конте выиграл Премьер-лигу, используя практически одних и тех же игроков. Для игры в Лиге чемпионов ему нужно хорошенько поработать на трансферном рынке», — цитирует Анчелотти Tribal Football.
«Челси» этим летом уже подписал контракты с двумя футболистами — вратарём Вилли Кабальеро и защитником Антонио Рюдигером.