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Онопко: будет нечто, если у Слуцкого получится в первый год вывести «Халл» в АПЛ

10 июля 2017, понедельник. 09:00. Футбол

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о решении экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого покинуть московскую команду и уехать в Англию, где он возглавил «Халл Сити».

«Меня сначала вообще удивило, когда он сказал, что уходит из ЦСКА. Но после того как он всё объяснил, я его понял. Знал, что он очень хотел в Англии работать. Как я понимаю, Слуцкий хочет начать работать там, а потом подняться выше. Конечно, нельзя сравнивать ЦСКА и «Халл Сити», это разные команды. ЦСКА это другой уровень. Но я его понимаю и поддерживаю, как друг и тренер. Желаю Слуцкому, чтобы у него получилось в «Халле» и он вывел команду обратно в АПЛ. Если это получится сделать в первый год, это будет нечто. Но я верю в то, что у него это получится сделать. Да, там многих футболистов распродали. Да, ему надо будет строить новую команду. Да, для него в Англии вообще всё новое. Но есть все основания для того, чтобы верить в него и говорить, что у него всё получится в Англии.

Связан ли уход Слуцкого из ЦСКА в первую очередь с тем, что он хотел работать в Европе? Думаю, что нет. Считаю, что там много нюансов, и они связаны и с футболом, и с российский сборной. Он просто устал. Я могу только своё мнение высказывать. Но я же видел, как он, например, возвращался из сборной. Как писали все после чемпионата Европы… У нас же от любви до ненависти один шаг. Как человек вывел сборную на чемпионат Европы, всё там было хорошо. Как не вышли из группы, всё хорошее забыли и начали категорично оценивать ситуацию.

Что касается карьеры Слуцкого в Англии, то, мне кажется, он хочет сделать в первую очередь себе вызов и доказать, что российские тренеры могут работать за границей не хуже, чем в России», — сказал Онопко.

«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл»
С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Халл Сити Виктор Онопко Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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