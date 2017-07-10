Онопко: будет нечто, если у Слуцкого получится в первый год вывести «Халл» в АПЛ

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о решении экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого покинуть московскую команду и уехать в Англию, где он возглавил «Халл Сити».
«Меня сначала вообще удивило, когда он сказал, что уходит из ЦСКА. Но после того как он всё объяснил, я его понял. Знал, что он очень хотел в Англии работать. Как я понимаю, Слуцкий хочет начать работать там, а потом подняться выше. Конечно, нельзя сравнивать ЦСКА и «Халл Сити», это разные команды. ЦСКА это другой уровень. Но я его понимаю и поддерживаю, как друг и тренер. Желаю Слуцкому, чтобы у него получилось в «Халле» и он вывел команду обратно в АПЛ. Если это получится сделать в первый год, это будет нечто. Но я верю в то, что у него это получится сделать. Да, там многих футболистов распродали. Да, ему надо будет строить новую команду. Да, для него в Англии вообще всё новое. Но есть все основания для того, чтобы верить в него и говорить, что у него всё получится в Англии.
Связан ли уход Слуцкого из ЦСКА в первую очередь с тем, что он хотел работать в Европе? Думаю, что нет. Считаю, что там много нюансов, и они связаны и с футболом, и с российский сборной. Он просто устал. Я могу только своё мнение высказывать. Но я же видел, как он, например, возвращался из сборной. Как писали все после чемпионата Европы… У нас же от любви до ненависти один шаг. Как человек вывел сборную на чемпионат Европы, всё там было хорошо. Как не вышли из группы, всё хорошее забыли и начали категорично оценивать ситуацию.
Что касается карьеры Слуцкого в Англии, то, мне кажется, он хочет сделать в первую очередь себе вызов и доказать, что российские тренеры могут работать за границей не хуже, чем в России», — сказал Онопко.