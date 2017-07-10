«Амкар» опубликовал прощальное письмо серба Йовичича, сохранив орфографию

Полузащитник Бранко Йовичич, который перешёл из «Амкара» в «Црвену Звезду», прислал наставнику команды Гаджи Гаджиеву письмо со словами благодарности за совместную работу. При этом «Амкар» сохранил орфографию и пунктуацию письма от сербского футболиста.
«Тренер, спасибо вам еще раз за всё что сделали для менья, как человека, так и футболиста. Я очены благодарен вам за ета 2,5 года каторий работал с вами. Етот период всегда останется у меня. Вам и вашой семие желаю удачи, здоровя! С командой много успехов, хороших игр! Буду следит за командой! Всем привет, Каряки, Горану, Арслану… игрокам и остальным тренерам которий били с нами! Спасибо еще раз!» — цитирует хавбека пресс-служба пермской команды.
Йовичич провёл в составе пермской команды три сезона, сыграл 58 матчей в РФПЛ и забил три гола.