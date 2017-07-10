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Армянский полузащитник, которого просматривал ЦСКА, заинтересовал «Зенит»

10 июля 2017, понедельник. 10:59. Футбол

18-летний армянский полузащитник «Ширака» Ваган Бичахчян, который ранее был на просмотре в московском ЦСКА, попал в сферу интересов «Зенита». Помимо петербургского клуба хавбеком интересуются «Бенфика», а также два английских и два итальянских клуба. Об этом сообщил Рубен Весмадян, агент футболиста. По его словам, на Бичахчяна также претендовал «Галатасарай», но от этого варианта армянин отказался.

«Мы хотим найти новый клуб для Вагана, который соответствует нашим требованиям. У Бичахчяна есть все шансы стать следующим Мхитаряном», — цитирует Весмадяна «Медиамакс».

Ранее британское издание The Guardian включило Бичахчяна в список 60 лучших молодых футболистов мира 1999 года рождения.

ЦСКА просматривает 17-летнего армянского полузащитника Бичахчяна
Источник: Медиамакс Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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