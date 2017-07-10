Гаскойн в благотворительном матче забил гол, пробросив мяч между ног вратарю

Известный в прошлом нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Пол Гаскойн вышел на поле в благотворительном матче, который был посвящён памяти чешского вратаря Павела Срничека, ушедшего из жизни в 2015 году. Срничек выступал в Англии за «Ньюкасл» и ещё ряд команд.
Команда Гаскойна одержала победу со счётом 7:1, а сам он забил один из мячей, пробросив мяч между ног вратарю.
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о зависимости Гаскойна к алкоголю. В конце декабря 2016 года он был госпитализирован после драки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гаскойн нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.