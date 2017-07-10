Представитель Смолова разъяснил ситуацию вокруг травмы игрока

Кахор Муминов, представитель нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, в интервью «Чемпионату» разъяснил ситуацию вокруг травмы форварда, которая получила резонанс и вызвала недовольство в клубе.
«Мы в контакте с менеджментом клуба, вчера вечером созванивались. Знаю, что представители медицинского штаба „быков“ очень переживают за Федю. Неправильно винить во всём только докторов клуба, там были и другие факторы. Главное, в чём мы сошлись с „Краснодаром“, — нужно приложить максимум усилий для скорейшей реабилитации Феди», — заявил Муминов.
Смолов подтвердил информацию, что медицинский штаб отказался организовывать МРТ