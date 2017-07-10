«Бэйцзин Гоань» предлагает за Кампля € 22 млн, «Байер» просит € 30 млн

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль интересен «Бэйцзин Гоань», сообщает Bild. Руководство китайского клуба предлагает за 26-летнего футболиста € 22 млн, в то время как ливеркузенцы просят не менее € 30 млн. Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер сообщил, что боссы немецкой команды готовы к диалогу.
Контракт словенского игрока с «Байером» действует до лета 2020 года. Ранее Кампль сообщил, что покинет ливеркузенский клуб. При этом, отвечая на вопрос о Китае, хавбек дал понять, что поедет туда только к бывшему тренеру «Байера» Роджеру Шмидту, который и тренирует «Бэйцзин Гоань».
Кампль: я ухожу из «Байера», это факт