Дани Алвес обвинил президента Барселоны во лжи

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, который не так давно покинул «Ювентус» и находится в статусе свободного агента, обвинил президента каталонцев Хосепа Марию Бартомеу во лжи. В одном из интервью Бартомеу, комментируя уход защитника из «Барселоны» по окончании сезона-2015/16, отметил, что бразилец ушёл не из-за проблем с руководством, а из-за проблем личного характера.
Дани Алвес не оставил слов президента без внимания и, опубликовав интервью на своей официальной странице в «Твиттере», подписал: «Ложь».
После ухода из «Барселоны» Дани Алвес неоднократно критиковал руководство «Барселоны», говоря, что ушёл он из-за Бартомеу и его сотрудников.