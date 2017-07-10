Тарханов: Ойеволе сам захотел вернуться в «Оренбург»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов объяснил, почему защитник Адесойе Ойеволе, который 13 июня подписал контракт с екатеринбургским клубом, перешёл в «Оренбург».
«Защитник Адесойе Ойеволе сам захотел вернуться в «Оренбург», не захотел играть за «Урал». Столько лет провёл в «Оренбурге» и решил вернуться. В «Урале» он тоже много играл, но решил вернуться. Что теперь поделать? Это решение игрока», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги Ойеволе принял участие в 27 матчах за «Оренбург», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.