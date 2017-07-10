«Манчестер Сити» предложил «Црвене Звезде» € 5,5 млн за двух молодых братьев

«Манчестер Сити» хочет переманить у «Црвены Звезды» двух молодых талантов. «Горожане» предложили € 5,5 млн за братьев Луку (18 лет) и Ивана (16) Иличей, информирует сербское издание Novosti.
В случае осуществления сделки «Сити» планирует оставить Иличей в «Црвене» на правах аренды на один или два сезона с условием, что братья будут выступать как минимум в 50 % матчей. При этом в белградском клубе не уверены, что хотят отпускать талантливых футболистов так рано.
В прошлом сезоне Иван Илич в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом в истории «Црвены Звезды». 18-летний Лука дебютировал за основную команду даже позже младшего брата. Иличи считаются одними из главных талантов сербского футбола.