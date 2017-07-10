«Амкар» в контрольном матче проиграл девятой команде чемпионата Сербии

«Амкар» в контрольном матче со счётом 0:1 уступил сербскому клубу «Чукарички», который финишировал на девятом месте в минувшем сезоне национального первенства. Единственный гол соперник забил в конце первого тайма.
Эта игра стала предпоследним шагом подготовки «Амкара» к новому сезону. 12 июля подопечные Гаджи Гаджиева проведут заключительный матч на сборе в Словении. В первом туре российской Премьер-Лиги пермская команда встретится с «Ахматом». Игра пройдёт в воскресенье, 16 июля.
Контрольный матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Чукарички» (Чукарица, Сербия) — 0:1 (0:1)