Куман: не все в «Эвертоне» знают, как нужно выигрывать трофеи. Руни поможет им

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед». 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года.
«Все знают о мастерстве Уэйна. Он настоящий нападающий с высоким игровым IQ, такие футболисты могут играть на нескольких позициях. Умения игрока — это самое важное. Нам хочется выигрывать трофеи, но не все игроки в «Эвертоне» знают, что это такое. У нас в команде много молодых игроков, а потому уникальный опыт Руни будет действительно важен для «Эвертона». Это одна из причин, по которым мы пытались вернуть его.
Когда мы говорили с Уэйном, речь шла об амбициях. И он сказал мне, что ему нравится давление. В следующем сезоне на него будет оказываться большое давление, но он привык к этому. Некоторым игрокам нужно давление, чтобы показать максимум. В октябре ему исполнится 32 года, это ещё довольно молодой возраст для футбола. Столь высокого уровня амбиций было достаточно, чтобы убедить меня», — цитирует Кумана Goal.