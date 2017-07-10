Реднапп: 15-16 команд из Чемпионшипа рассчитывают попасть в АПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп выразил мнение, что на выход в АПЛ по итогам ближайшего сезона будут нацеливаться 15-16 команд Чемпионшипа.
«Понимаю, что вас, журналистов, интересует борьба с другим клубом из Бирмингема — «Астон Виллой», но за выход в АПЛ будем бороться не только мы. Думаю, 15-16 команд из Чемпионшипа рассчитывают попасть в АПЛ и ставят такую задачу.
Я уверен, что «Бирмингем» и «Астон Вилла» будут бороться за выход в элиту, но в Чемпионшипе много мощных клубов с богатыми владельцами, так что конкуренция очень высока», — цитирует Реднаппа Birmingham Mail.
«Бирмингем», «Ньюкасл» и «Вест Бромвич» хотят купить у «Халла» Хаддлстоуна