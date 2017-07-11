Новичок «Зенита» Дриусси прибыл в Санкт-Петербург

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси накануне прилетел в Санкт-Петербург и встретился с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, главным тренером Роберто Манчини и спортивным директором Константином Сарсанией, сообщается на странице журналиста La Nación Густаво Ярроча в «Твиттере».
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11 июля футболист будет представлен команде и проведёт первую тренировку.
Напомним, 21-летний аргентинец подписал с петербургским клубом контракт на 4 года. За трансфер Дриусси «Зенит» заплатил «Ривер Плейт» € 15 млн.
Дриусси дебютировал в основной команде «Ривер Плейт» в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач.