Гамула: с матом футболисты быстрее понимают, но я ещё ни одного не оскорбил

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула ответил на вопрос о том, можно ли без мата заставить футболиста хорошо выполнять свою работу.
«Можно, конечно. Но с матом футболисты быстрее понимают. Я импульсивный и могу выругаться. Но я ещё ни одного футболиста не оскорбил, не унизил, не обозвал. Я могу для связки слов употребить. Это чтобы объяснить, где правильно, а где нет», — сказал Гамула в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Игорем Гамулой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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