«Севилья» отказалась покупать Амави у «Астон Виллы» из-за результатов медосмотра

Защитник «Астон Виллы» Жордан Амави останется в своём нынешнем клубе. 7 июля стало известно, что «вилланы» достигли соглашения о переходе 23-летнего футболиста в «Севилью», но сделка не состоится.
Как сообщает Sky Sports, Амави прошёл медицинское обследование, но руководство «Севильи» осталось недовольно результатами тестов. В клубе заявили, что защитник не соответствует стандартам команды. При этом ранее французский футболист согласовал с испанским клубом пятилетний контракт.
Источник, близкий к «Астон Вилле», сообщил, что в клубе ошеломлены сложившейся ситуацией и считают, что у Амави нет никаких проблем, которые могли бы помешать перейти в «Севилью».