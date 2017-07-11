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Румменигге: переход Хамеса в «Баварию» был большим желанием Анчелотти

11 июля 2017, вторник. 14:38. Футбол

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал тот факт, что сегодня мюнхенский клуб достиг договорённости с «Реалом» о переходе полузащитника Хамеса Родригеса. «Бавария» взяла хавбека в аренду на два года.

«Мы очень рады, что нам удалось осуществить этот переход. Приход Хамеса Родригеса был большим желанием нашего тренера Карло Анчелотти после того, как они оба вместе успешно работали в Мадриде. Хамес является универсальным игроком. С помощью этого трансфера мы можем повысить качество игры нашей команды, без сомнения", — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».

«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге Карло Анчелотти Хамес Родригес
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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