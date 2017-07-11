Новичок «Реала» Тео Эрнандес не смог набить мяч во время презентации

Новичок «Реала» Тео Эрнандес, который перебрался в мадридский клуб из «Атлетико», не смог нормально набить мяч во время презентации, проходившей на «Сантьяго Бернабеу». В присутствии болельщиков 19-летний футболист попытался пожонглировать мячом, но у него это не получилось.
Напомним, что Тео Эрнандес подписал контракт на шесть лет. Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Эрнандеса составляет € 24 млн, однако «Реал» заплатит за него € 26 млн, чтобы сохранить добрые отношения между клубами. Сам футболист неоднократно подчёркивал, что с детских лет мечтал играть за «Королевский клуб».
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