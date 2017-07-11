Дриусси присоединился к «Зениту» на клубной базе

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси присоединился к «Зениту», прибыв на клубную базу в Удельном парке, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Форвард зашёл в раздевалку «Зенита», где поздоровался со своими новыми партнёрами по клубу
Напомним, 21-летний аргентинец подписал с петербургским клубом контракт на четыре года. За трансфер Дриусси «Зенит» заплатил «Ривер Плейт» € 15 млн.
Дриусси дебютировал в основной команде «Ривер Плейт» в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач.
Новичок «Зенита» Дриусси прибыл в Санкт-Петербург
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