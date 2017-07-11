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«Зенит» готов предложить € 60 млн за форварда «Интера» Икарди

11 июля 2017, вторник. 17:48. Футбол

«Зенит» намерен приобрести двух футболистов «Интера» — защитника Джейсона Мурильо и форварда Мауро Икарди. Видеть игроков в петербургском клубе хочет бывший главный тренер миланцев Роберто Манчини, ныне возглавляющий сине-бело-голубых.

Как пишет CalcioLine, только за одного Икарди «Зенит» готов предложить «Интеру» € 60 млн. Что касается Мурильо, то об интересе питерской команды к нему сообщается ещё с марта этого года.

В сезоне-2016/17 Икарди провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач. В активе Мурильо 2 гола и 1 результативная передача в 34 играх чемпионата.

«Интер» готов расстаться с Икарди за € 110 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Интер ФК Зенит Джейсон Мурильо Мауро Икарди Трансферы
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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